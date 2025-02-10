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義大利外長再發聲 WHO排除台灣參與防疫是錯誤

2025/2/10 18:53
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（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）美國國務院昨天發文支持台灣參與世界衛生大會（WHA），義大利副總理兼外長塔加尼今天接受義媒專訪主動表示，在COVID-19疫情期間世衛犯了錯，其中一個錯誤就是排拒台灣科學家參與。

塔加尼（Antonio Tajani）今天接受義大利訊使報（Il Messaggero）專訪，被問到美國總統川普上任後將矛頭指向多個國際組織，包括制裁國際刑事法院（ICC）、退出世界衛生組織（WHO），塔加尼表示，他不反對多邊主義，但「必須明智地實踐多邊主義」。

塔加尼說，這些國際組織是為保障世界和平穩定、合作正義而創建，「因此重要的是，國際刑事法院及其他國際機構，必須有決心秉持真正精神與責任行事，我可以舉個例子說明嗎？」

塔加尼接著主動舉例，「我支持世界衛生組織，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，WHO犯了錯。其中一項錯誤，就是排拒台灣科學家參與防疫。」

塔加尼表示，為何像他這樣的親歐派，就不能批評歐盟強制推行綠色新政（Green Deal），國際組織做出的決策不該被視為信仰教條，支持多邊主義不代表要漠視現實。

塔加尼表示，當義大利軍方發現真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩南部挖掘隧道，對以色列構成威脅，義國曾將資料發給聯合國，但聯合國沒做出任何回應，「我們舉出這些事例是冒犯國際組織權威，還是試圖讓國際組織發揮真正功能？」

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塔加尼並說明，近期歐洲將舉行多項重要國際會議，14到16日舉行的慕尼黑安全會議將聚焦烏克蘭與中東地區；慕尼黑安全會議期間也將舉行七大工業國集團（G7）會議，首要目標是達成俄烏和平，但不要讓基輔受到屈辱，另一焦點是與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論移民問題。

另外，德國聯邦議會選舉將於23日舉行，塔加尼在專訪中預測，目前民調領先的最大在野黨基民盟（CDU）總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）會當選，但右派的基民盟應會選擇與社民黨合作，讓極右翼的另類選擇黨（AfD）繼續邊緣化。（編輯：高照芬）1140210

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