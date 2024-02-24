接種BNT疫苗後現格林巴利症候群 男獲35萬救濟金

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布，1名20多歲男子接種BNT疫苗後，因四肢無力就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，獲35萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）1月11日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議135案，僅16案核予救濟，金額落在新台幣5000元到35萬元不等，包括BNT疫苗6例、高端疫苗1例、莫德納疫苗3例、流感疫苗1例、卡介苗5例。

其中，獲得最高救濟金額35萬元者，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天透過簡訊說明，是台北市1名20多歲何姓男子。個案接種BNT疫苗後，因四肢無力而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，血液檢驗結果同時檢出病毒感染情形，屬發生神經病變的高風險族群，根據相關規定核予救濟金。

另外還有新北市1名50多歲李姓婦人則是接種流感疫苗後，因四肢痠痛、麻木與步態不穩等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，依規定核予救濟金30萬元。

而此次獲救濟金較年輕者是2名10多歲青少年，分別在嘉義市、苗栗縣接種BNT疫苗後，出現胸痛、心肌炎等症狀，各獲得5000元、1萬元救濟金。（編輯：陳政偉）1130224