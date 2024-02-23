流感疫情估3月初前再起 3/5起開放全民公費打疫苗

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）近期遇開學、燈會活動，群聚機會增，3月初前流感疫情恐再起，疾管署今天宣布，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上未施打者接種，自3月5日起至疫苗用罄，呼籲民眾盡速施打。

據衛生福利部疾病管制署監測系統顯示，近期流感病毒等多種呼吸道病原體持續社區活動，疾管署副署長羅一鈞今天向媒體說明，國內流感呈上升趨勢，近期各級學校開學、燈會及宗教慶典等活動，人群活動增加，疫情傳播風險上升，預估2月底至3月初將有1波流行。

截至今年2月20日止，公費疫苗總接種數約650.3萬劑，整體疫苗使用率逾98.8%，僅剩餘約7萬餘劑。羅一鈞說，因應農曆春節後流感疫苗打氣下降，但流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，希望帶動長者打氣，3月5日起，公費流感疫苗開放全民接種至疫苗用罄。

疾管署將按縣市需求調整，調撥部分疫苗至目前剩餘量較少的縣市，羅一鈞提醒，因疫苗數量有限，建議有意願接種的民眾可先至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

農曆春節後，除了流感疫情上升，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也蠢蠢欲動，羅一鈞提醒，民眾仍應留意自身健康狀況，盡速接種XBB疫苗。春節後XBB疫苗打氣恢復，20日起每天接種數均超過1萬人，全國尚餘莫德納疫苗約433.6萬劑、Novavax疫苗約21萬劑。

羅一鈞表示，目前變異株JN.1已為主流變異株，美國研究顯示，接種XBB疫苗可有效提升對抗JN.1免疫保護力，對輕症保護效益可達5成，因此提醒尚未接種XBB疫苗民眾，應盡速接種，及時獲得保護力。（編輯：陳政偉）1130223