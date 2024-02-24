元宵節北台灣整天涼冷 25日起2波冷氣團接力報到

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）今天是元宵節，中央氣象署預報，受大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，中南部日夜溫差大，明天另一波冷氣團南下，影響3天，3月1日會再有一波冷氣團報到，預估3月4日才減弱。

氣象署觀測，持續受大陸冷氣團影響，清晨新北石門及富貴角只有攝氏11.5度，中部以北及宜蘭多半在攝氏13至15度，南部及花蓮、台東16至18度。

氣象署預報，白天高溫北台灣為18至20度，整天涼冷，其他地區22至25度，高雄及屏東有機會達26至28度，中南部日夜溫差大。

氣象署說，今天迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫雨，桃園以北可能有零星降雨，新竹以南都是多雲到晴、可見陽光的天氣。

因東北風偏強，氣象署說，今天桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有較強陣風；基隆北海岸及東北部沿海可能有長浪。

氣象署預測，明天另一波大陸冷氣團南下，北台灣更涼冷，其他地區氣溫也會稍降，26、27日大陸冷氣團影響，北部及宜蘭、花蓮天氣偏冷，其他地區早晚偏冷、白天舒適。

這波冷空氣帶來的水氣較多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也會有零星短暫雨；同時，台南以北沿海空曠地區及各離島風力較強，北部海面、台灣海峽浪高可能達3公尺以上。

氣象署說，28、29日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北台灣白天高溫將回升至24度左右，清晨各地仍偏冷，降雨範圍減少。不過，3月1日有鋒面通過，又一波大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣再轉冷；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部有零星短暫雨，3月4日冷氣團才減弱。（編輯：陳政偉）1130224