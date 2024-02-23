台灣燈會高鐵燈區2/24點燈 多國團隊踩街暖身

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（中央社記者張榮祥台南23日電）2024台灣燈會「高鐵燈區」24日晚上點燈開幕，台南市政府已規劃日本、荷蘭、菲律賓、台灣等18組團隊當天下午在歸仁十八路踩街表演，提前為燈會暖身。

台南市長黃偉哲今天在臉書（Facebook）發文宣傳明天下午1時30分「高鐵燈區」踩街表演，18組團隊逾300名表演者將共同傳達「一起台南．世界交陪」的台南精神。

黃偉哲表示，踩街表演由溪南寮興安宮金獅陣打頭陣，最後由佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、日本山形市花笠舞俑團、日本仙台市雀舞團、Open小將家族作為壓軸隊伍，展現台日友好情誼及傳統文化特色。

台南市政府發布新聞稿指出，「高鐵燈區」18組踩街團隊將輪番上陣，涵蓋日本、荷蘭、菲律賓及台灣等多國表演團體，「既國際，又在地」，還能看到珍貴無形文化資產。

市府介紹，踩街開場的台南市佳里吉和堂八家將，是蕭壠地區首支八家將，也是西港慶安宮「台灣第一香－西港香科」迎神護駕及北汕尾鹿耳門天后宮「台江迎神祭」重要武陣，更是台南第1個登上國慶大會表演藝陣，同時是台南市無形文化資產與首批登錄傳統表演藝術的家將。

溪南寮興安宮金獅陣歷史近80年，也是西港刈香重要武陣，紅面獅頭製作仍維持傳統紙糊工法，出陣時「刣獅」橋段非常有特色。

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山形市花笠舞俑團將帶來日本東北四大祭之一「花笠祭」特色舞蹈；仙台市雀舞團演出傳承百年舞蹈，據傳是300年前仙台築城時，石匠們在宴會上跳此舞步，保留延續至今。

此外，台南家齊高中舞蹈班、南光中學樂儀隊、Monster競技啦啦隊、歸南國小民俗團隊舞龍和跳鼓陣、兆群表演藝術團、荷蘭Close-act街頭劇場、菲律賓巴克洛市馬斯卡拉舞團，以及日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支Yosakoi團隊等也將出演。（編輯：孫承武）1130223