羅一鈞：呼吸道疫情估2月底再有高峰 比春節前嚴峻

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，預估呼吸道疫情在2月底、3月初將再有高峰，且恐比春節前更嚴峻，流感單週就診人次預估可達11萬至13萬，COVID-19估單日1.2萬人次就診。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在疫報記者會上表示，2月11日至17日門急診類流感就診人次為10萬3250人次，受春節連假部分門診休診影響而較上一週下降，但疫情仍處高原期。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，李佳琳說，2月13日至19日新增711例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週新增435例上升，為去年8月以來單週新高；另外，上週新增63例死亡病例，較前一週新增68例略降。

羅一鈞說明，COVID-19併發症從435例上升到711例，推測是因COVID-19併發症規定要在72小時內通報，可能有醫療院所初三、初四才通報前週病例；若以平均單週573例來看，約比過年前稍微增加，近期仍處於疫情高點。

羅一鈞指出，春節期間疫情較原本預估的緩和，但隨著開學、元宵燈會等活動，預估2月底、3月初將面臨第2波呼吸道疫情高峰，且可能超過年前最高峰；預估屆時單日COVID-19輕症單日就診人次約1.2萬，略高於過年前最高的單日9000多人次就診，類流感部分，則預估單週11萬到13萬人次就診。

疾管署多項監測系統顯示，近期流感病毒、COVID-19及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

截至19日，國內公費流感疫苗已接種650萬餘劑，其中65歲以上長者共223萬人已接種，接種率53.3%，尚未達目標55%。目前全國公費流感疫苗剩餘7.6萬餘劑，請符合條件的民眾儘速接種。

疾管署表示，去年9月26日COVID-19 XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占97%及98%。目前XBB疫苗已累計接種175.8萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計154.8萬人次，Novavax XBB疫苗累計21萬人次。全國接種率達7.41%，65歲以上長者接種率達16.7%。

羅一鈞並指出，已請各縣市調查各級學校的XBB疫苗入校接種意願，待確認家長意願、學校合作情況後，就會入校進行XBB疫苗集體接種，盼在3月底前完成作業。（編輯：管中維）1130220