中港澳入境旅客機場監測近3個月採檢622人 流感病毒最多

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）中國去年底爆發黴漿菌等呼吸道疾病大流行，台灣4機場實施「定點監測、鼓勵採檢」，因完成階段性任務，昨天退場。期間共採檢622人，14人檢出2種以上病原，其中有1人染3種病原。

中國大陸去年底呼吸道疾病疫情升溫，為加強監測，台灣疾管署自去年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測、鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

衛生福利部疾病管制署近日透過新聞稿指出，因評估已完成階段性任務，自今年2月16日起取消該項措施，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

疾管署發言人羅一鈞今天公布，機場採檢總計有622人，其中241件為陰性，陽性個案分別檢出流感、COVID-19、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒、一般冠狀病毒、肺炎黴漿菌、人類間質病毒、人類呼吸道融合病毒等8種病原，其中以流感病毒240件、COVID-19病毒82件為最大宗，曾引發各界高度的肺炎黴漿菌僅4件。

其中，有少部分民眾被檢出2種以上病原，13人感染2種病原體，多為同時感染流感與COVID-19，1人同時感染腺病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒等3種病原。

疾管署表示，雖目前中國COVID-19疫情處低點，惟亞太及東南亞地區近期COVID-19陽性率處高點，鄰近國家如日本病例數持續上升，桃園國際機場、高雄國際機場、金門馬祖小三通港埠免費提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取措施，會持續執行至3月31日為止；截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次，顯示民眾接受度高。（編輯：陳政偉）1130217