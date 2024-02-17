45歲以上退休者重返職場最高可領6萬獎勵金 申請QA一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北17日電）鎖定壯世代勞動力，勞動部今天宣布全新就業促進獎勵措施，針對45歲以上依法退休或55歲以上離開職場者，只要重返職場滿一定期間就可領獎勵金，盼提升中高齡勞參率。

為鼓勵壯世代勞工重返職場，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿宣布訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，針對壯世代推出全新就業獎勵措施，中央社也整理相關QA，盼讓壯世代更理解如何申請獎勵金。

「壯世代就業促進獎勵實施要點」目的為何？

希望活化及開發中高齡及高齡勞動力，促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，由於壯世代就業獎勵是為了鼓勵壯世代朋友重返職場，因此以勞工為核發對象。

「壯世代就業促進獎勵實施要點」內容為何？

只要離開職場連續達3個月年滿55歲以上者或年滿45歲以上依法退休者，經公立就業服務機構推介就業全時工作，連續工作滿90日就可發給就業獎勵金。

「壯世代就業獎勵」核發標準為何？

離開職場連續達3個月以上的壯世代勞工，經公立就業服務機構推介就業，連續受僱期間每滿90日，且符合獎勵條件者，全時工作者每次新台幣3萬元，部分工時工作者每次1萬5000元，最多發給2次，意即最高可領取6萬元獎勵金。

所謂依法退休者是指？

指已領取公教人員保險養老給付、公務人員退休金、教 職員退休金、勞工退休金、勞工保險老年給付、軍人退休俸（退伍金）或公營事業退休金。

勞工如何參加方案並領取「壯世代就業獎勵」？

洽公立就業服務機構推介就業，且符合相關規定者，即可申請壯世代就業獎勵。

領取「壯世代就業獎勵」的勞工離職後再就業可否再次領取？

如壯世代勞工離職後再就業，符合要點規定者， 仍可以依要點規定提出申請，但每人累計領取壯世代就業獎勵次數不得逾2次。（編輯：陳政偉）1130217