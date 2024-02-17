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中高齡退休重返職場最高可領6萬獎勵金 領取資格這裡看

2024/2/17 14:53（2/17 16:04 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）鼓勵壯世代勞工重返職場，勞動部今天宣布新就業獎勵措施，只要45歲以上依法退休或55歲以上離開職場者，連續受僱滿90天就可領就業獎勵3萬元，最多發2次，每人最高可領新台幣6萬元獎勵金。

根據主計總處去年12月統計，台灣55至59歲的勞參率為61.78%，較同期50歲至54歲勞參率77.68%下降15.9個百分點，且與國際相比，台灣民國111年55歲至59歲勞參率為59.6%，都低於美國73.1%、日本78%、韓國76.4%等主要國家，顯示台灣55歲以上人口的勞動參與仍有精進空間。

為了鼓勵鼓勵壯世代勞工重返職場，勞動部勞動力發展署今天發新聞稿宣布，將針對壯世代推出全新就業獎勵措施，只要是45歲以上依法退休者或年滿55歲以上，只要離開職場3個月並經公立就業服務機構推介就業，只要連續受僱滿90天就可領就業獎勵3萬元，最多發給2次，且包含部分工時工作者也提供每次1萬5000元獎勵。

（圖取自勞動部勞力發展署網頁wda.gov.tw）
（圖取自勞動部勞力發展署網頁wda.gov.tw）

根據勞動部勞動力發展署整理的問答，所謂「依法退休」是指已領取公教人員保險養老給付、公務人員退休金、教職員退休金、勞工退休金、勞工保險老年給付、軍人退休俸（退伍金）或公營事業退休金。

發展署表示，壯世代就業促進獎勵將回溯至2月1日生效，目前已訂定「55Plus壯世代就業促進措施」，推動13項措施協助壯世代重返職場貢獻長才，預計每年協助至少6萬名壯世代勞工就業。

另外，為鼓勵雇主幫助壯世代勞工協助適應職場環境，發展署表示，如果雇主提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3000元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。（編輯：李亨山）1130217

（圖取自勞動部勞力發展署網頁wda.gov.tw）
（圖取自勞動部勞力發展署網頁wda.gov.tw）
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