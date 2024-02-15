更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

呼吸道疾病、腸胃炎就診多 台大醫院近百人候床

2024/2/15 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北15日電）台大醫院急診資訊顯示目前近百人候床，急診科主任黃建華指出，過年期間受部分門診休診等因素影響，初二、初三就診人數較平日多4到5成，以上呼吸道疾病、腸胃炎為主。

根據台大醫院急診即時資訊，至今天下午5時左右，等候住院人數約90人，有約4人等候加護病房，並已向119通報滿床。

台大醫院急診科主任黃建華今天接受媒體電訪表示，過年期間因為多數診所、醫院門診都沒有開，病人若真的不舒服，會到醫學中心急診看診，因此來診病人量比平常還多。

黃建華說，整個過年期間，又以初二、初三人最多，比平常日多了40%到50%；且因加護病房一直很滿，中間幾天也斷斷續續有通報滿床情況。

過年期間急診就診原因，黃建華說明，主要是以上呼吸道疾病較多，此外過年期間大家吃比較多，或旅遊出門在外，到觀光地吃東西比較沒有像平常那麼注重衛生，腸胃炎情況也較多；此外，肺炎、比較嚴重的心血管疾病、呼吸衰竭等情況都有，整體不只一般病人增加，需要住加護病房的急重症也有增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於過年效應，黃建華說，目前院方已動員解決，希望這一兩天就能恢復到平常的狀況，今天隨其他醫院恢復看診，開始恢復轉院機制；並提醒民眾，可以恢復到一般就醫習慣，回到一般醫院，或家附近診所看診，真的有狀況，再到醫學中心就醫。

疾管署發言人羅一鈞今天稍早指出，今年春節類流感急診就診人次高峰落在大年初二，達6787人，且就診人次比疫情期間2021年到2023年都高，但低於2020、2019年。不過不少民眾會過完年才就醫，開學也可能有影響，因此需要持續觀察未來幾天疫情變化。（編輯：李亨山）1130215

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.242