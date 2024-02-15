呼吸道疾病、腸胃炎就診多 台大醫院近百人候床

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（中央社記者曾以寧台北15日電）台大醫院急診資訊顯示目前近百人候床，急診科主任黃建華指出，過年期間受部分門診休診等因素影響，初二、初三就診人數較平日多4到5成，以上呼吸道疾病、腸胃炎為主。

根據台大醫院急診即時資訊，至今天下午5時左右，等候住院人數約90人，有約4人等候加護病房，並已向119通報滿床。

台大醫院急診科主任黃建華今天接受媒體電訪表示，過年期間因為多數診所、醫院門診都沒有開，病人若真的不舒服，會到醫學中心急診看診，因此來診病人量比平常還多。

黃建華說，整個過年期間，又以初二、初三人最多，比平常日多了40%到50%；且因加護病房一直很滿，中間幾天也斷斷續續有通報滿床情況。

過年期間急診就診原因，黃建華說明，主要是以上呼吸道疾病較多，此外過年期間大家吃比較多，或旅遊出門在外，到觀光地吃東西比較沒有像平常那麼注重衛生，腸胃炎情況也較多；此外，肺炎、比較嚴重的心血管疾病、呼吸衰竭等情況都有，整體不只一般病人增加，需要住加護病房的急重症也有增加。

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對於過年效應，黃建華說，目前院方已動員解決，希望這一兩天就能恢復到平常的狀況，今天隨其他醫院恢復看診，開始恢復轉院機制；並提醒民眾，可以恢復到一般就醫習慣，回到一般醫院，或家附近診所看診，真的有狀況，再到醫學中心就醫。

疾管署發言人羅一鈞今天稍早指出，今年春節類流感急診就診人次高峰落在大年初二，達6787人，且就診人次比疫情期間2021年到2023年都高，但低於2020、2019年。不過不少民眾會過完年才就醫，開學也可能有影響，因此需要持續觀察未來幾天疫情變化。（編輯：李亨山）1130215