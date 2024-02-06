類流感上週12.3萬人就診為近10年同期次高 羅一鈞估春節後疫情再升

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（中央社記者曾以寧台北6日電）類流感達高峰，疾管署發言人羅一鈞指出，上週12.3萬人次就診，低於預期但仍為10年同期次高，且春節後疫情恐再升。因應春節期間需求，有156家醫院規劃呼吸道傳染病特別門診。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會上表示，1月28日至2月3日門急診類流感就診人次為12萬3131人次，類流感疫情處於高原期，就診人次為近10年同期次高。1月30日到2月5日新增30例流感併發重症；另新增8例死亡，年齡介於40多歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

疾管署發言人羅一鈞說明，類流感疫情來到最高峰，但數字比預估的低，流感原預估就診人次13到15萬，下修到人次12.3萬多人次，但目前仍處於疫情高原期，且春節完後緊接開學，預估開學後疫情會再有第2波高峰，但會較原預估情況緩和。

新增8例流感死亡，防疫醫師林稜說明，其中較年輕個案為北部40多歲女性，有內分泌潛在疾病，未接種本季流感疫苗，1月開始發燒、咳嗽有痰、呼吸喘，2天後到診所就醫，確診B型流感，給予流感藥物返家治療，但症狀未好轉。

林稜指出，女子發病第5天到急診就醫，胸部X光發現雙側肺炎，抽血檢查顯示發炎指數增高、白血球下降、腎功能變差，診斷為急性呼吸窘迫症候群及多重器官衰竭，收治加護病房，給予流感抗病毒藥物、抗生素、血液透析治療，但病況持續惡化，併發嚴重細菌性肺炎、菌血症，住院2週後不幸過世。

為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診。羅一鈞指出，依各地衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計156家，規劃開設約1155診次，含346診次之兒科特別門診。相關資訊可上疾管署全球資訊網「春節防疫專區」及各衛生局網站查詢。

羅一鈞指出，中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，及機場、港埠發放快篩，在春節期間都將持續。目前社區合約實驗室呼吸道病毒分離情況可看到，腺病毒占比仍高於流感病毒，今年仍是多重呼吸道病原流行，將持續觀察疫情，並提醒民眾做好個人預防措施。（編輯：李亨山）1130206