調查病例定治療指引 防疫醫師挺進傳染病現場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北8日電）疫情期間常有「防疫醫師」參與記者會，進行衛教或說明特殊個案。他們不同於一般醫師，不僅要調查病例、制定診治指引，還要前進傳染病現場，探查第一手的疫病資訊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初，為了接回中國湖北省武漢的台商，包機撤僑，風聲鶴唳之中，防疫醫師林詠青只跟家人說了要出差，就出發前往武漢。如今被問起當時心情，林詠青說，雖然很緊張，但仍覺得這是一個使命，「不是我們去，不然誰去？」

「防疫醫師」如同調查傳染病的柯南，他們是衛生福利部疾病管制署的公務人員，全台現在約20多人，「國民女婿」羅一鈞也曾任此職，但他們卻不同於一般醫生，主要工作不是看診、開刀，而是在是在個案數多、或有重大輿情效應的傳染病群聚事件發生時，協助地方衛生主管機關執行調查工作。

防疫醫師從現場回到辦公室，也會制訂或編修防疫相關傳染病的診治指引，並審查地方回報的傳染病重症、死亡病例是否符合定義，以及處理各醫療院所特殊傳染病用藥申請等。

此外，進行公共衛生研究，參與國際交流會議或行動也是防疫醫師的工作項目，並且輔助發言人做疾病風險溝通，遇有重大疫情發生時，也會透過各種媒體向大眾進行衛教、說明與宣導防疫政策，包括直播、防疫即時通宣導短片等。

現任預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青加入防疫醫師團隊12年，從感染科醫生走上公共衛生道路，他說，是大學時跟著服務性社團到偏鄉協助醫療服務的經驗，讓他發現，雖無法直接看到一個人被「醫好」，但是公共衛生即早介入，竟可改變一群人的命運。

新科防疫醫師林稜則因對公共事務、社會議題有興趣，在小兒感染科專科訓練結束後，決定成為防疫醫師，「小時候對無國界醫師有種嚮往，覺得去偏遠的地方、幫助有困難的人，是很浪漫的事。」

林稜沒想到的是，防疫醫師的訓練還包括學習人類學、動物學，才知道原來同一個病到不同地方，防疫工作都要依照文化、風土民情「客製化」。參與台南登革熱應變工作隊，挨家挨戶翻遍水盆、天溝、水溝，找病媒蚊孳生源，卻被認為「擾民」的經驗，也讓林稜了解與民眾溝通的重要性。

一般醫生追根究柢的是一個人為什麼生病，被訓練如何治療個別病患的疾病，但防疫醫師團隊在公共衛生的視野，更需要的卻是對人、群體、社區，甚至整個國家有興趣、熱情和抱負的人。

林詠青以母校約翰霍普金斯大學的願景說，雖然幕後工作可能做很久只是看到統計數字的改變，公共衛生卻是「保護每個人的健康，挽救生命，要在一瞬間拯救百萬人」的工作。（編輯：陳清芳）1130208

COVID-19疫情爆發之初，即使在風聲鶴唳下，防疫醫師林詠青只跟家人說了要出差，就抱著「不是我們去，不然誰去？」的使命感，出發前往武漢。中央社記者曾以寧攝 113年2月8日