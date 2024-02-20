本土傷寒113年首例 曾到漁港生食海鮮、採檢29人

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天公布今年首例本土傷寒病例，1名北部20多歲女性2月2日出現嘔吐及腹瀉，16日檢出傷寒桿菌確診，潛伏期期間曾至北部漁港生食海鮮，目前已採集29人檢體送驗中。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青在疫報記者會上說明，個案2日出現嘔吐、腹瀉，並於就醫後返家休養，11日腹瀉症狀持續，且出現發燒，13日再次就醫及採檢，16日檢出傷寒桿菌確診，目前住院治療中。

林詠青說，疫調發現，個案近期無國外旅遊史，平時多在家用餐、偶用外食，潛伏期期間曾與2名友人至北部漁港食用生蠔及生魚片，不排除是因食用遭受污染的海鮮而感染。

疾管署發言人羅一鈞說明，詳細感染源仍在疫調中；女子同行2名友人也曾於2日出現嘔吐及腹瀉症狀，目前已康復，2人採檢結果尚未出爐；此外，個案2名同住家人、23名職場接觸者及2名漁港相關食品製備者，皆無疑似症狀，衛生單位已安排採集糞便檢體送驗，了解是否有群聚、或是否為漁港水產店海鮮造成。

疾管署統計資料顯示，國內自2019年起迄今累計傷寒確定病例49例，包含本土病例18例及境外移入病例31例，以20至39歲個案為多，境外移入個案以鄰近亞洲國家為主，以印尼16例為多，其次為柬埔寨3例。今年本土及境外移入病例數與2019到2023年同期相當。

林詠青說明，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、腹瀉，偶爾會有軀幹出現紅疹等情形；如未經適當治療可能發生腸出血、腸穿孔情況，死亡率可達1成，經過適當抗生素治療，死亡可以小於1%。

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傷寒較特別的狀況，林詠青指出，感染者的嚴重度與吃到的帶菌量有關，其中約2%到5%可能成為慢性帶菌者，腸道可能間歇性排菌，造成污染，產生人傳人情況，針對這樣的個案，除了完整治療，也需要持續追蹤復健；不過，主要傳染途徑仍是食物和水。

林詠青呼籲，食物應充分煮熟，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱，尤其沙拉冷盤應特別謹慎，飲用水應煮沸或使用瓶裝水；此外，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。（編輯：管中維）1130220