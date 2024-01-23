賣場設站、到宅施打 屏東XBB疫苗接種率全台最高

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（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，目前XBB疫苗全年齡接種率僅5.37%、65歲以上接種率13.5%。屏東縣衛生局透過到百貨公司及賣場設接種站、搭配疫苗巡迴車到宅接種等方式，催出全台最高接種率。

COVID-19最新的XBB.1.5疫苗去年開打，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在疫報記者會上指出，原目標在今年1月底全年齡接種率可以達到1成，但目前全年齡接種率僅5.37%、65歲以上接種率13.5%；各縣市中，屏東縣以全年齡接種率9.31%、65歲以上接種率26.5%都達全國最高，拿到雙料冠軍。

屏東縣政府衛生局長張秀君分享，縣府團隊集思廣益，以「便利、快速、福利」原則，除衛生所、醫療院所施打之外，針對屏東縣各地風土民情及地區特性，擬定出因地制策略。

張秀君說明，施打策略包含針對上班族群，利用假日、夜間及人潮聚集處，如車站或配合大型活動積極設站，提高接種便利性；透過公、私部門通力合作，於百貨公司及賣場設置接種站，創新接種模式共創效益最大化。並搭配行動復能車及疫苗巡迴車等排程，提供行動不便者到宅接種服務。

疫苗接種宣傳部分，張秀君說，除了官網宣傳，也針對高風險族群用簡訊、明信片、電話等催注，護理人員、公共衛生與民政體系也共同協力，在村莊進行廣播，透過多元管道宣導，發布接種資訊；並訂定獎勵機制提高民眾接種意願、鼓勵一線人員積極催注。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前呈上升且處流行期，16至22日新增615例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週上升；另外，新增44例死亡病例，較前一週55例下降。近4週變異株監測總計，以EG.5占48%及JN.1占41%為多。

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新增死亡個案中，防疫醫師林詠青表示，其中有50多歲北部男性，沒有慢性或潛在疾病，也未接種XBB疫苗，1月中旬發病，發病4天被家屬發現倒在家中地上，且伴隨有抽搐狀況。

林詠青說明，個案經送醫確認感染COVID-19，也有肝腎功能異常、低血氧狀況，檢查顯示有雙側肺炎、缺氧性腦病變，研判是感染COVID-19併發呼吸衰竭；給予抗生素和抗病毒藥物治療，並收治加護病房，不過病況持續惡化，住院第5天死亡，主要死因為COVID-19病毒感染引發肝腎衰竭、肺炎合併呼吸衰竭過世。（編輯：陳政偉）1130123