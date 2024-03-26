肺鏈疫苗接種間隔縮短 12萬人可打第2劑

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（中央社記者曾以寧台北26日電）疾管署今天表示，即起65歲以上機構住民及洗腎患者，接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）後，間隔8週即可接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），共12萬人符合條件。

衛生福利部疾病管制署自去年10月2日起分3階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗，提供每人公費接種1劑PCV13疫苗，及1劑PPV23疫苗；2劑疫苗間隔至少1年，高風險對象間隔至少8週。

高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。

疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，為提升對65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」的健康保護，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，自21日起，65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」，完成接種PCV13疫苗後，間隔8週即可接種PPV23疫苗；共約12萬人符合此條件。

機構住民包含入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家等機構者。

疾管署表示，國內今年截至3月24日累計97例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中10例死亡；病例中以65歲以上民眾占33%為多，病例數較2019至2020年同期為低，惟高於2021至2023年同期；2019至2023年全年累計病例分別為447、228、196、200及287例，其中多為65歲以上民眾，占42.4%（576例）。

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疾管署指出，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，且PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，可與新冠XBB疫苗等其他疫苗於不同部位同時接種。

對於2種肺炎鏈球菌疫苗，疾管署說明，PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，保護力較強；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗才可獲得完整保護，使保護效益最大化。（編輯：李亨山）1130326