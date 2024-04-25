吳德榮：25日午後雨勢增強 26、27日慎防致災雷雨

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（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象專家吳德榮今天說，今天中午過後雨勢將會增強，明天跟27日加上西南風影響，是這週天氣最不穩定時候，提醒民眾要留意雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天滯留鋒影響，南部上午有雷雨胞移入，上午起西半部及東北部降雨範圍擴大，有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等）發生的機率，花東也轉有局部短暫陣雨，氣溫略升。

中央氣象署持續發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天苗栗至屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

氣象署也針對台南市、高雄市及屏東縣發布大雷雨即時訊息，提醒3縣市民眾上班留意。

吳德榮指出，明天至28日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖不紮實，明天及27日因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，「中小尺度對流系統」發展的機率高，伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等」小範圍「劇烈天氣」，應慎防其致災的可能，27日晚降雨漸歇。

吳德榮表示，29日到30日上午滯留鋒北移，有較長空檔，30日下午起至5月3日滯留鋒逐漸南移，且在台灣附近南北徘徊，仍是不穩定、多雨的型態。（編輯：李錫璋）1130425