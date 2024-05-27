吳德榮：留意鋒面滯留劇烈天氣 美國預測艾維尼可達強颱等級

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮指出，台日預測輕颱「艾維尼」將增強至中颱下限、而美方預測可達強颱，但各國模擬「艾維尼」路徑皆不會襲台，未來幾天留意鋒面滯留帶來的劇烈天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，颱風「艾維尼」逐漸增強中，氣象署及日本氣象廳預測增強至中颱下限，而美軍則預測達強烈颱風。

吳德榮指出，各國預測「艾維尼」路徑與最新歐洲系集模式模擬類似，在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，路徑不會襲台。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天水氣增多、仍偏熱；大氣趨不穩定，偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢；明天鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間大雨等。

吳德榮說，29至31日鋒面滯留在巴士海峽，各地大致多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨；30、31日水氣略北移，南台灣有局部陣雨或雷雨，偶有局部較大雨勢；6月1日、6月2日鋒面調整至台灣，各地水氣增多，有局部陣雨或雷雨，注意「小範圍強對流」的發展。（編輯：戴光育）1130527