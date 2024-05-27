高溫上探33度 天氣不穩定留意大雷雨長浪

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（中央社台北27日電）中央氣象署指出，今天天氣不穩定，留意大雷雨，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率；各地高溫普遍在攝氏30到33度左右，感受上較為悶熱。

氣象署表示，今天鋒面接近，天氣不穩定，除了東部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨外，西半部及東北部也將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

尤其午後各地降雨機率高，中部以北地區及其他各地山區容易出現局部大雨，請留意短延時強降雨的現象。

氣溫方面，氣象署指出，各地高溫普遍在30到33度左右，南部近山區或河谷會更高一些，感受上較為悶熱。

氣象署表示，今年第1號颱風「艾維尼」今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南南東方760公里的海面上，未來以朝東北的方向從琉球群島東方海面通過北上，對台灣天氣沒有直接影響。不過，未來3天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面接近，環境風場為東南風轉西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，馬祖及金門易有局部低雲或霧影響能見度。

另外，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1130527