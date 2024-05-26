本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

颱風艾維尼生成 日本九州到關東5/28防警報級大雨

2024/5/26 14:40（5/26 16:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本氣象廳26日下午3時預估颱風艾維尼路徑圖。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）
日本氣象廳26日下午3時預估颱風艾維尼路徑圖。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）今年第1號颱風「艾維尼」今天上午生成，日本民間氣象公司預測，雖然目前預測路徑離日本本州島有一段距離，但5月28日仍可能會為九州地方到關東地方帶來警報級大雨。

根據日本氣象廳中午12時45分公布的颱風路徑潛勢預測圖，艾維尼中午12時中心位置在菲律賓，正緩慢朝北行進，中心氣壓1002百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士鈴木悠撰文表示，如果依照預測路徑，艾維尼將朝日本沖繩近海行進，5月29日可能會相當接近大東島地方，為當地帶來警報級暴風及大浪。

鈴木說，而在沖繩本島等日本西南群島各地，風勢也可能增強，海浪也將明顯變高。

鈴木表示，雖然日本本州島離艾維尼有一定距離，但預料5月27日將有低氣壓及鋒面通過本州島附近，艾維尼帶來的暖濕空氣將朝這個低氣壓及鋒面流入。

鈴木說，在潮濕空氣影響下，鋒面發展將變為旺盛，局部地區可能降下伴隨落雷的非常激烈大雨。目前預測特別是在5月28日，從九州地方到關東地方都有可能出現警報級大雨，甚至部分地區將降下今年最多的雨量。

鈴木指出，甚至以東海地方及關東地方為主的地區，一直到5月29日都有可能持續降下警報級大雨，屆時可能對各項交通運輸工具帶來嚴重影響，民眾應多加留意氣象及交通最新資訊。（譯者：黃名璽）1130526

#日本
#日本氣象廳
#颱風
延伸閱讀
氣候報告示警 本世紀末襲台颱風可能每年僅1至2個但風雨更強防洪秘密武器 東京市中心地底深埋巨大隧道
艾維尼
賈新興估熱帶低壓本週生成 27日成颱機率約6成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：