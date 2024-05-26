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今年第1號颱風艾維尼生成 直接影響台灣機率低
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賈新興：受限菲律賓陸地 推遲颱風艾維尼形成

2024/5/26 09:41
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家賈新興今天表示，今年第1號颱風「艾維尼」因受限於菲律賓陸地，可能會在今晚至明天中午前後形成，對台灣沒有直接影響。

中央氣象署指出，位於菲律賓的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來以北轉東北的方向朝琉球南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書（Facebook）表示，今年第1號颱風還要再等等，雖然美軍認為第1號熱帶性低氣壓已經增強為颱風，但日本氣象廳認為未達到颱風強度。

賈新興說明，熱帶低壓因受菲律賓中部陸地影響，發展條件有限，要到它離開陸地、進入呂宋島東方海面時，才有發展為颱風的機會，預估成颱的時間點會是今晚至明天中午前後。

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他指出，未來颱風的路徑會逐漸朝東北方向移動。隨著颱風移動，西南季風也會順勢進入巴士海峽，台灣受到西南季風水氣移入，預計30日至6月2日，除了午後降雨相對明顯外，西半部沿海深夜至清晨也容易有局部短暫雨。

賈興新說，明天台灣在鋒面前緣，午後降雨明顯；28日鋒面逐漸影響台灣、29日逐漸南移至巴士海峽；降雨要等到6月3、4日，台中以南才會轉為午後降雨的型態。（編輯：戴光育）1130526

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