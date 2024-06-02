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台中以南10縣市防大雨 鄭明典提醒降雨全台有感

2024/6/2 09:06（6/2 09:27 更新）
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圖為高雄市三民區下大雨，民眾撐傘走在市區街頭。（中央社檔案照片）
圖為高雄市三民區下大雨，民眾撐傘走在市區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天表示，鋒面影響，針對台中以南等10縣市發布大雨特報，截至上午8時許，澎湖東吉島累積雨量達70.5毫米。鄭明典也在臉書提醒，這波鋒面應該是全台有感的降雨系統。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，中南部地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨地區為台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣。

前中央氣象局長鄭明典今天也在臉書以雷達回波圖提醒，鋒面不特別強，但應該會是全台有感的降雨系統。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估大概中午前後雨勢會越來越明顯，從雷達回波和衛星雲圖來看，較強的雨勢已經在澎湖出現。

根據氣象署網站，今天截至上午8時許，澎湖縣望安鄉東吉島累積雨量已達70.5毫米。（編輯：黃世雅）1130602

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
#賈新興
#鄭明典
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鋒面影響易有強降雨 各地慎防大雨及局部豪雨
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