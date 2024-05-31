住宅夏月電價6/1啟動 台電：平均每月電費增430元

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（中央社記者曾智怡台北31日電）夏月電價6月1日啟動，主要影響每個月用電120度以上用戶，電費較非夏月高出13%到28%；其中，每月用電超過千度部分，每度電首破8元。但台電強調，夏月電價較高，非夏月電價就會較低，全年電費維持不變。

台電試算，住宅夏月平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏月電費增加430元。

每年6至9月循例進入夏月電價期間，台電表示，為供應夏季期間較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異；而且夏月電價較高，非夏月電價就會較低，並非調漲電價，全年平均電價並未改變。

台電指出，夏月因冷氣空調用電增加，夏月的用電量約比非夏月多4成，使民眾易感電費增加，但全台仍有逾382萬戶因用電較少完全不受影響。

根據台電統計，國內112年每戶平均每月用電量約338度，在非夏月期間每戶平均月電量是301度，到了夏季6至9月因為氣溫上升，導致月用電量增加至413度，使每月電費平均增加約430元，其中314元（73%）電費來自於用電量增加，實際因夏月電價調整而增加部分僅116元。

台電進一步說，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）的電費部分，比非夏月高出13%到28%。

也就是說，全台382萬戶每月平均用電在120度以下，只須維持平時用電情況，便完全不受夏月電價影響。

主要影響為每月用電超過1000度的用戶，占整體用戶比例2.4%，4月1日起新電價上路後，每度電8.46元，為首次突破8元。台電補充，國內住宅電價共分6級距，採累進制，超過千度部分才有上述漲幅。（編輯：張均懋）1130531