颱風馬力斯殘餘水氣伴梅雨鋒面 今明2天防大雨

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）中央氣象署觀測，今年第2個輕度颱風「馬力斯」今天清晨登陸廣東，強度漸減弱，對台灣無直接影響，但殘餘水氣伴隨正接近台灣的鋒面，今明2天應防大雨。

氣象署表示，「馬力斯」清晨登陸廣東，登陸後強度逐漸減弱，對台灣沒有直接影響，但殘留水氣可能併入鋒面帶來降雨。

另外，氣象署預報，一波梅雨鋒面接近台灣，今天西半部及東北部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，各地要留意午後對流發展旺盛帶來的雷陣雨，預估中部以北、東北部地區及各山區可能有局部大雨，整天降雨機率高。

氣溫方面，氣象署說，各地感受仍較悶熱，北部及東半部高溫約攝氏30至32度，中南部則可達33至35度。

氣象署預測，明天西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨的機率，明天北部及東北部天氣稍轉涼；3日鋒面南移至巴士海峽，北部及東北部天氣稍涼；中南部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。（編輯：黃世雅）1130601

颱風馬力斯1日清晨登陸中國廣東後強度逐漸減弱，對台灣沒有直接影響。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）