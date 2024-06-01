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鋒面影響降雨機率高 各地留意午後局部大雨

2024/6/1 08:15（6/1 09:37 更新）
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（中央社台北1日電）中央氣象署指出，今天鋒面影響，西半部及東北部地區易有局部短暫陣雨或雷雨；而花、東地區為多雲，留意午後對流發展旺盛。各地都有雷陣雨機會，且雨勢增大，預估中部以北、東北部地區及各山區有局部大雨發生機率。

氣溫方面，各地感受仍較悶熱，北部及東半部高溫約攝氏30至32度，中南部則可以來到33至35度。

另外，清晨金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意相關資訊。

第2號輕度颱風「馬力斯」，清晨2時中心位於鵝鑾鼻西方940公里的海面上，以偏北方向前進，於清晨登陸廣東，登陸後強度逐漸減弱，對台灣沒有直接影響。

近期易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面或低壓影響，環境風場為西南風，全台受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，空品多為良好等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1130601

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