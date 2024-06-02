鋒面影響易有強降雨 各地慎防大雨及局部豪雨

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（中央社台北2日電）中央氣象署指出，今天鋒面影響，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨，白天開始下雨時間漸增、雨勢轉強，各地容易有大雨或局部豪雨。

氣象署表示，因鋒面加上伴隨的中、小尺度低壓通過台灣，今天各地天氣不穩定，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，白天雨勢轉強，各地容易有大雨或局部豪雨，晚間苗栗以南及花東仍有局部大雨或豪雨，北台灣雨勢逐漸趨緩，但降雨機率仍高。

氣溫方面，由於降雨明顯加上東北風增強，北台灣天氣稍涼，北部、東北部及東部高溫攝氏28、29度，其他地區約31到33度。

上午起雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

第2號颱風「馬力斯」昨天清晨在廣東陽江附近登陸，上午8時減弱為熱帶性低氣壓，下午2時再減弱為低氣壓。

近期易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面影響，環境風場由西南風轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響北部及沿海地區，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通等級；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及中部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1130602