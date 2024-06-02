鋒面帶來大雨 經濟部：應變小組二級開設因應

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（中央社記者蘇思云台北2日電）梅雨鋒面今天挾帶馬力斯颱風消散後殘餘水氣移入台灣，經濟部緊急應變小組今天上午9時提升二級開設，密切監控天氣變化，並提醒縣市政府啟動抽水站及抽水機，對淹水熱區進行交通管制，保障人民生命財產安全。

經濟部水利署今天發布新聞稿，因應可能豪雨，昨天下午6時水利署成立應變小組三級開設，以掌握整體水情與災情狀況。氣象署提醒，今天台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，各地也有大雨或局部豪雨發生的機率。

由於降雨雲系持續移入台灣，水利署指出，經濟部應變人員緊盯氣象變化，跟地方保持密切聯繫，提醒滯洪池預為排空，必要時對積淹水地區進行道路交通管制，並啟動抽水機加速退水。

在供水方面，水利署表示，近日降雨對於水庫水情都有助益，在與農政單位共同配合節水灌溉，強化蓄水調度下，有信心完成年一期稻作供灌作業，也要求各水庫強化高濁度的供水調度與防洪應變，水利署將盡全力穩定供水。

水利署提醒民眾，豪雨特報發布期間非必要請勿進入山區、河道、海邊等危險地區，出門前注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網、臉書防汛抗旱粉絲團等防災避災工具，即時掌握訊息。（編輯：蘇志宗）1130602