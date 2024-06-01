水利署：週末梅雨鋒面可能有強降雨 留意淹水警戒

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）上班族開心迎來週末，可惜天公不作美。經濟部水利署今天發布新聞稿提醒，週末梅雨鋒面可能帶來強降雨，水利署將緊盯天氣變化、超前部署，也提醒民眾注意警戒資訊，避開淹水區域。

依據中央氣象署最新資料，今天至明天受鋒面或低壓影響，1日中部以北、東北部及各地山區局部大雨，2日各地有大雨或局部豪雨發生的機率，期間易有短延時強降雨。

水利署表示，因應本週梅雨鋒面侵襲，水利署及所屬單位已完成防汛器材、備料檢整，超前部署防汛機具，也呼籲民眾注意水溝蓋及排水孔清理，留意氣象資訊及水利署發布警戒訊息，避開淹水區域。

水利署進一步說明，今年第2號颱風馬力斯逐漸減弱消散，殘餘的水氣將會併入鋒面系統，一起往台灣附近移動，所以週日前後天氣不穩定，需要特別注意。

水利署指出，各所屬單位均已於汛期前，完成水利建造物、抽水站、水門、抽水機及防汛機具、備料進行檢查、複查、抽查，擴大重點區域清淤工作，與地方政府針對易淹水或低窪地區，商討相關防汛因應措施，並於汛期前超前部署防汛機具，做好充分準備。

除了政府努力做好防災相關工作，水利署表示，防災意識應深植全民內心，需要全民共同參與防災工作，隨時保持住家附近水溝蓋及排水孔清潔，以利雨水順利流入下水道，並留意氣象資訊，外出前查閱氣象特、警報及淹水警戒資訊，避開淹水區域。

水利署提醒民眾，可透過防災資訊服務網、防汛抗旱臉書粉絲團、行動水情App、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：楊蘭軒）1130601