經長指不應補貼台電虧損 政院：這是未來期許

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（中央社記者賴于榛台北6日電）經濟部長郭智輝昨天指政府不應以公務預算補貼台電虧損，電價應反映成本。行政院今天表示，郭智輝說法是指其未來對台電經營的期許與策略，且台灣電價是透過電價審議機制處理。

為補助台電公司因國際燃料成本上漲，穩定物價及照顧民生、吸收弱勢用電成本所需經費，行政院主計總處5月初提出「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣1000億元，預算案送立法院審議。

郭智輝昨天則在立法院經濟委員會提及，若台電繼續虧損，他並不支持由公務預算補貼，因為以企業經營角度，公司經營不能夠虧，且補助弱勢屬於國家社會福利，不應該透過凍漲電價進行，電價應反映成本，台電須努力賺錢，穩健財務。

行政院發言人陳世凱今天主持政院記者會時解釋，郭智輝說法是指其未來對台電經營的期許與策略，與這次的1000億元撥補無關。

至於電價議題，陳世凱則說，台灣依法是透過電價審議機制調整電價，目前不會談電價問題。（編輯：翟思嘉）1130606