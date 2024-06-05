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郭智輝：台電虧損不應由政府補貼 7月提出財務報告

2024/6/5 19:29（6/5 19:36 更新）
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圖為台電大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北5日電）國際燃料大漲，台電近2年承擔鉅額虧損。經濟部長郭智輝表示，不應由公務預算補貼台電虧損，補助弱勢團體並非透過電價凍漲，應由政府編列社福預算。他認為，電價須反映成本，將於7月中旬提出台電財務報告。

台電面臨沉重虧損壓力，國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院經濟委員會質詢表示，有政府在、台電是否不會倒。郭智輝表示，若台電繼續虧損，個人並不支持由公務預算補貼，因為以企業經營角度，公司經營不能夠虧損。他也認為，補助弱勢屬於國家社會福利，不應該透過凍漲電價。

郭智輝指出，台電須靠自己努力賺錢、穩健財務狀況，會在立法院這會期結束前，提出台電財務狀況報告，也就是將在7月中旬提出報告。

郭智輝會後受訪表示，電價須反映成本，但同時也須穩定老百姓用電，包含民生、小店家用電電價，政府應編列社福預算補助弱勢團體，並非透過公務預算補貼台電虧損，這樣等於變相補貼所有用電戶，「用電大戶和用電小戶的電價如果一樣，公平嗎？」

台電肩負政策任務吸收國際燃料價格漲幅，截至去年底累虧達新台幣3826億元。台電先前已2度增資，資本額升至5800億元，今年爭取政府補貼1000億元。（編輯：張良知）1130605

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