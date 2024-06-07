郭智輝：能源自主最好選項是綠能 核電延役端看條件

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（中央社記者郭建伸台北7日電）經濟部長郭智輝今天在立法院備詢時表示，未來能源自主最好的選項是綠能；至於核電廠是否延役，除了依法行事，端看核電廠是否符合延役條件，若確定安全無虞、核廢料能處理，民眾可以接受的話就持續進行。

AI發展將增加用電量，電力及能源近來成為熱議話題。立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委翁曉玲質詢時問，若台灣要能源自主，最好的能源選項是什麼。郭智輝表示，未來業者要用的就是綠能，最好的選項就是綠能。

翁曉玲表示，2018年的公投中，全台灣近800萬人反對火力發電，也有近600萬人支持核能發電，甚至近來也有英國民調公司調查顯示，台灣有83%支持核電；至於其他國家，英、法、美、日的核電廠都實施核電廠延役，並推動小型核電廠（SMR）允許民間自主設置，難道在這樣情況下，政府難道還是排除運用核電。

郭智輝表示，經濟部要依法行事。翁曉玲詢問，是指核子反應器設施管制法嗎。郭智輝表示，對。

翁曉玲表示，包含她在內的幾位立委都提案修改核子反應器設施管制法、電業法，允許核一、二、三廠在安全無虞下延役，並推動民間設置小型核反應設施，若修法通過，經濟部是否允許核電廠延役及民間企業設置小型核反應設施。

郭智輝表示，端看核電廠是否符合延役條件，並且看未來環境，若確定安全無虞、核廢料能處理，民眾可以接受的話，「我們會持續進行」。

行政院長卓榮泰表示，對於翁曉玲提及的民調，他不敢否定民調的結果，但若把核能安全、核廢料處理放進去民調問題，他相信數字會改變。（編輯：蘇龍麒）1130607