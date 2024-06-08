政院追加千億預算撥補 台電今年預計虧損縮至93億

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（中央社記者郭建伸台北8日電）行政院提追加預算撥補台電1000億元，立法院預算中心指出，合計追加預算、電價調整及燃料價格回跌，台電今年度預計虧損由1887億餘元縮減至93億餘元，但仍有去年度累積虧損，應積極研究財務改善。

為補助台電公司因國際燃料成本上漲，穩定物價及照顧民生、吸收弱勢用電成本所需經費，行政院主計總處5月初提出「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣1000億元，預算案送立法院審議。

立法院預算中心日前提出報告，指出加計這次追加預算案，近2年度經濟部已補助或增資台電公司高達4000億元，其中包含獎補助費1500億元、國庫增資2500億元。

預算中心指出，台電公司112年度自編決算累積虧損達3826.27億元，權益報酬率及資產報酬率已連續2年呈負值，若不考慮4月電價調漲及這次追加預算，113年度預算預計連續第3年虧損，累積虧損恐擴大為5954.49億元，財務狀況嚴峻。

預算中心也指出，台電公司111及112年度負擔政策因素影響金額分別達2854.21億元及2356.28億元，若排除政策因素影響金額，預計營運均可由虧轉盈；政策因素影響中，以「各類用電優待」及「配合電價費率計算公式所訂漲幅上限，成本上漲超過漲幅上限部分所減少之電費收入影響數」為主要負擔項目。

預算中心指出，除加強台電經營績效，應審慎檢討近2年度執行政策因素影響金額規模合理性及公務預算應負擔金額，妥善規劃，以減輕政府財政負擔及維護國營事業穩健發展。

預算中心也指出，111及112年間火力發電成本升高、103至112年度再生能源平均購電費率逐年上升，致增累積虧損，應審酌國內能源政策，滾動檢討妥適電源配比，並加強燃料成本控管。

不過預算中心也表示，經過這次追加預算、電價調整及燃料價格回跌等狀況，台電公司113年度預計虧損由1887億餘元縮減至93億餘元，惟112年底仍有3826億餘元的累積虧損待彌補，應積極研究有效財務改善方案，以利永續營運。（編輯：林興盟）1130608