全台節電連2年破18億度 相當45萬家戶一年用電量

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（中央社記者曾智怡台北9日電）節電是邁向淨零碳排關鍵，台電今天表示，去年全國住宅及國中小學節電連續第2年破18億度，等同省下近45萬家戶一年用電量，減少約90萬公噸碳排放，2013年至今累積節電近300億度。

台電今天舉行2024年節電啟動記者會，台電指出，回顧過去一年節電成果，全台共有近1300萬戶次住宅用戶響應節電，台電發出近15億元節電獎勵金，全年節電度數達18億度，2013年迄今更已累積節電近300億度。

台電副總經理陳銘樹表示，節能減碳已是普世價值、世界潮流，且節電比發電好，綠電即便建設過程仍會排碳，只有節電不會排碳。台電自2013舉辦節能活動已11年，觸及人次超過4000萬；為讓節電教育從小開始，今年節電推廣推出繪本、手勢舞，在穩定供電之外，呼籲大家落實節電，為2050淨零碳排努力。

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台電表示，除住宅用電外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電。其中，「節電服務團」由台電提供客製化服務，主動協助大用戶分析用電、給予改善建議，自去年至今年3月共計輔導近5600戶，近年更以專業量測儀器投入製造業用戶耗能設備深度節能輔導，為用戶量身訂做節能改善診斷。

炎夏將至，台電提醒，冷氣、冰箱和照明是家庭用電排名前3大。其中，夏季空調冷氣使用明顯增加，建議溫度設定26到28度、搭配循環扇與定期清洗濾網，冰箱也要記得最好食物裝8分滿，減少冰箱開關門次數，可兼顧涼夏生活與節電省荷包。（編輯：張均懋）1130509