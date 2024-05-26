各地午後留意短延時大雨 高溫上探32度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中央氣象署指出，今天水氣多，中午過後各地有局部短暫雷陣雨；各地高溫普遍落在攝氏30到32度之間，南部近山區或河谷會更高一些，夜晚清晨低溫約23至25度。

氣象署表示，今天水氣多，以午後對流的天氣為主，清晨至上午台灣海峽側有水氣移入，西半部及東北部地區有零星短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島整天不定時有局部部短暫陣雨或雷雨。

另外，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，尤其在東半部地區及午後各地山區易有短延時強降雨或局部大雨發生的機率，不時伴隨雷擊、強陣風。

氣溫方面，氣象署指出，各地高溫普遍落在30到32度之間，南部近山區或河谷會更高一些，感受上較為悶熱，夜晚清晨低溫約23至25度。

氣象署表示，位於菲律賓的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來以北轉東北的方向朝琉球南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，馬祖及金門易有局部低雲或霧影響能見度。

其中，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：戴光育）1130526