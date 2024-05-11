本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

各地高溫上看30度 山區零星午後雷陣雨

2024/5/11 08:00（5/11 09:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾戴上草帽走在松山文創園區廣場。（中央社檔案照片）
民眾戴上草帽走在松山文創園區廣場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中央氣象署指出，今天天氣與昨天類似，各地為多雲到晴的穩定天氣，僅花東地區及馬祖有零星降雨機會，午後因熱力作用，各地山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍小、時間也較短暫。

氣溫方面，白天各地有攝氏30度以上高溫，其中南高屏近山區有36度左右高溫，戶外活動需多補充水分、避免中暑。

今晚至明天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象署提醒，近期餘震頻繁，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130511

#馬祖
#中央氣象署
延伸閱讀
北部高屏11日空氣品質紅色警示 敏感族群避免外出鋒面12日接近天氣轉趨不穩定 入夜至13日清晨雨勢最明顯花蓮再震規模5.8 氣象署：仍屬403地震餘震太陽閃焰磁暴特報 11日凌晨起24小時有通訊干擾
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鋒面12日接近天氣轉趨不穩定 入夜至13日清晨雨勢最明顯
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：