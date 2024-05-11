各地高溫上看30度 山區零星午後雷陣雨

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（中央社台北11日電）中央氣象署指出，今天天氣與昨天類似，各地為多雲到晴的穩定天氣，僅花東地區及馬祖有零星降雨機會，午後因熱力作用，各地山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍小、時間也較短暫。

氣溫方面，白天各地有攝氏30度以上高溫，其中南高屏近山區有36度左右高溫，戶外活動需多補充水分、避免中暑。

今晚至明天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象署提醒，近期餘震頻繁，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130511