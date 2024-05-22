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白天高溫上看31度 各地留意局部雷雨

2024/5/22 08:07（5/22 08:15 更新）
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新莊民眾撐著傘騎腳踏車經過積水的道路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北22日電）中央氣象署指出，今天環境不穩定、水氣偏多，各地需留意短暫陣雨或局部雷雨出現；白天高溫北部及宜蘭、花蓮普遍為攝氏26至28度，中南部及台東約29至31度，沒下雨時感受較為悶熱。

氣象署表示，今天持續受鋒面影響，這波鋒面結構較鬆散，主要對流發展在海面上，台灣普遍降雨空檔長，但環境不穩定、水氣偏多，各地需留意短暫陣雨或局部雷雨出現。

其中，北部、宜蘭、花蓮地區及中部山區降雨機率較高，尤其午後可能有局部大雨發生，這種間歇性的降雨型態，短時間雨勢強，可能伴隨雷擊及強陣風。

氣溫方面，氣象署指出，各地低溫為24、25度左右，而白天高溫北部及宜蘭、花蓮普遍為26至28度，中南部及台東約29至31度，沒下雨時感受較為悶熱。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受鋒面影響，全台水氣較多，受降雨洗除作用影響，空品多為「普通」至「良好」等級。

其中，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：戴光育）1130522

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