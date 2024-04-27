丁寧自揭小孩進過資源班 感謝老師體諒又有耐心

（中央社記者王心妤台北27日電）2024金穗影展昨晚揭開序幕，近日有網紅因資源班言論引起爭議，為人母親的丁寧出席活動並受訪表示，她的孩子也使用過資源班資源，她很感謝資源班體諒孩子的狀態也很有耐心。

網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」日前開直播介紹廠商書籍，被網友問到七寶媽她的孩子是否就讀資源班，她兒子回應：「不可能啦，我那麼聰明，以我的智商。」她反問：「你們班有人在資源班嗎？」她兒子回應：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有。」七寶媽聽完後也以大笑回應。

丁寧因演出短片「注意看，這個女人⋯⋯」而出席金穗獎活動，她受訪表示，她的其中一個孩子就有使用到資源班資源，「所以我非常謝謝資源班，他們很能體諒小孩的狀態，也非常有耐心。」

丁寧也說自己小時候是靜不下來的小孩，一直以為是身體不好，一上課就想睡覺；她跟她兒子的數學都不好，但她並不太放在心上，「有醫生會建議要不要吃藥，但我覺得要讓小孩去做自己有興趣的事，他就不會有這樣的狀態了。」

另外，藝人王彩樺與徐韜合作演出短片「初聲」上演一段忘年之戀，她受訪自嘲是從影來最大尺度，事後配音時更要喝點酒才能更入戲；林鶴軒演出的短片「斥子」與政治狂熱有關，他也笑說哥哥就是政治狂熱者，他則想過不當演員的話要改選里長。

2024金穗入圍影片線上影展即日起至5月31日展出，得獎名單將於5月4日揭曉。（編輯：陳政偉）1130427