駕車遊苗栗疑不熟路翻落邊坡 1家4口受傷送醫

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）台北市詹姓男子昨天與妻兒共4人到苗栗縣南庄鄉出遊，疑不熟路況連人帶車翻落邊坡，詹男妻子受困車內疑氣胸、腿部骨折，其餘3人受輕傷，均由警消到場救援後送醫。

苗栗縣政府消防局南庄分隊今天發布新聞稿表示，昨天下午4時許接獲報案，指南庄鄉1條產業道路有車輛不慎滑落邊坡，立即出勤前往現場。

警消表示，救難人員到達現場發現1輛休旅車滑落產業道路旁約50公尺處邊坡，立即架設繩索下降了解情況。

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警消指出，現場確認共有4名傷者及1犬隻，其中詹男妻子受困車內，疑氣血胸及大腿骨折，經救難人員協助脫困後，再以捲式擔架將其運送至路面，其餘3名傷者皆輕傷可行走，由警消協助攀上邊坡，由救護車協助4人送醫。

警消表示，經瞭解，當時由詹男開車載妻子與兒、女，與親友各自駕車前往南庄鄉1間露營區遊玩，但親友抵達許久仍不見詹男一家人，經聯繫才發現詹男車輛已翻落邊坡，趕緊報警求救。事故發生原因由警方調查釐清。（編輯：張銘坤）1130414