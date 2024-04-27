稱職做好柏林愛樂首席 諾亞：頭上要有百根天線

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）柏林愛樂首席諾亞．班迪克斯-巴格利將來台舉行音樂會，他表示身為首席就像是管弦樂團和指揮之間的中間人，「我就像頭上有上百支天線一樣，截取四面八方訊息然後在剎那間做出反應。」

柏林愛樂首席諾亞．班迪克斯-巴格利（Noah Bendix-Balgley）是小提琴獨奏家，也是合奏者，他說樂團首席的工作就像是同儕中的領導者，「我的天線從樂團四面八方接收訊息，然後要在剎那間決定如何反應，才能讓音樂流暢前進。」但作為獨奏家，「我必須堅定我自己的演奏方向。」

根據藝之美藝術發布的新聞資料，諾亞．班迪克斯-巴格利2014年起擔任柏林愛樂首席之一，當時上任時年僅29歲。過去獲2009年伊莉莎白女王國際小提琴大賽冠軍，並曾任匹茲堡交響樂團首席，也熱愛室內樂與獨奏會，並自己創作。

班迪克斯-巴格利表示，這次訪台，他以莫札特「第18號G大調小提琴奏鳴」作為開場，希望與樂迷拉近距離；他也帶來少見的維也納作曲家康果爾德（Erich Wolfgang Korngold）為莎士比亞舞台劇「無事生非」組曲與海飛茲改編的蓋西文「波吉與貝絲」選曲，透過不同作曲家的樂作，展現小提琴的色彩與張力。

音樂會上班迪克斯-巴格利也將演出自己寫的華彩樂段（Cadenza），他認為現在越來越多的小提琴家選擇自己編寫炫技獨奏的華彩樂段，「這是一件好事，這是一種透過音樂真正面對音樂的方式，值得積極看待。」

諾亞．班迪克斯-巴格利與鋼琴家特拉克斯勒（Christoph Traxler）二重奏音樂會將於4月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李錫璋）1130427