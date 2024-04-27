新加坡華語電影節開幕 小曉、八戒等台片入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北27日電）新加坡華語電影節登場，呈現45部來自中港台馬等地作品，主辦單位表示，今年5部台灣電影中，有3部獲60屆金馬獎肯定，包括「小曉」、「（真）新的一天」及「八戒」，人情味是台灣電影的重要元素。

由新加坡社科大學及新加坡電影協會聯手主辦的新加坡華語電影節，今年邁入第12屆，活動於4月26日至5月5日舉行，呈現28部劇情片、4部紀錄片及13部短片；電影節也安排資深影星洪金寶，參與分享影視生涯的從影經驗。

電影節昨天開幕，開幕片為「但願人長久」，演員吳慷仁化身孤絕邊緣掙扎的父親，演繹內斂父愛，展現精湛演技。

新加坡華語電影節策展人、新加坡社科大學中華學術中心主任符詩專發布新聞稿表示，今年5部台灣電影中，有3部獲得第60屆金馬獎肯定，其中不少台灣演員都有亮眼表現，展現文化軟實力在新南向政策的成果。

符詩專指出，這3部獲金馬獎肯定作品，分別是讓12歲的林品彤在去年奪下最年輕金馬影后的「小曉」，由導演陳宏一執導勇奪金馬最佳攝影的「（真）新的一天」 ，以及從西遊記角色改編的金馬最佳動畫片「八戒」。

符詩專表示，另外2部電影包括聚焦網路愛情詐騙與鄉村婦女感情生活的「莎莉」，能感受台灣鄉村人情味；「少男少女」則以青澀視角，探討社會的真實和黑暗面。

電影節將以4K技術修復的「台灣新電影」經典作品「悲情城市」，以及馬來西亞作品「五月雪」，讓各界有機會欣賞以長鏡頭為視覺語言、以官民與族群矛盾為主題內容的經典作品。

此外，電影節也將推出3部近期完成修復、1980年代首映的台灣電影，分別是由藝人陸小芬主演的「看海的日子」、「桂花巷」，以及藝人楊惠姍主演、導演蔡明亮編劇的「小逃犯」。

電影節預計5月5日閉幕，並將以1988年出品的經典電影「七小福」作為閉幕電影。（編輯：林克倫）1130427