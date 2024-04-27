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統測首日缺考率5.74% 英語科黃仁勳台大演講入題

2024/4/27 20:41（4/27 20:56 更新）
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113學年度四技二專統一入學測驗27日登場，考生一早在家長陪同下，前往台北內湖高工考場看座位。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
113學年度四技二專統一入學測驗27日登場，考生一早在家長陪同下，前往台北內湖高工考場看座位。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
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（中央社記者陳至中台北27日電）113學年度技專統一入學測驗今天缺考率最高為5.74%。英語科的一道閱讀測驗，取材自輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年5月在台大、勉勵學生「跑起來，別用走的」的經典演講。

113學年度四技二專統一入學測驗今、明2天舉行。根據測驗中心統計，首日缺考率最高為5.74%，申請突發傷病考生64人，啟用備用試場22間。全國試場秩序大致良好，沒有重大舞弊，考生違規以攜帶手機進入試場居多（23件）。

今天下午第二節考共同科目英語科，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）邀集台中高工林佳欣、海大附中楊淑雲、鶯歌工商楊明珮、西螺農工林美華等4名老師組成團隊分析考題，認為今年度考題選材多元，且有濃濃的科技風，整體難度較去年稍減。

今年考題中，以AI（人工智慧）最為吸精，其中閱讀測驗第36到38題，更是改寫自輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年5月在台大的演講，最後一段引述他勉勵學生「跑起來，別用走的（to run, not walk）」，設定好自己的人生目標，並朝著目標一路跑下去。

全中教解題團隊4名老師接受中央社電訪表示，這篇文章分成4段，包括介紹黃仁勳被評選為百大AI領域最有影響力的人物，以及他在演講中分享的求學、創業中的幾個教訓，並訴說如何克服困難。3題選擇題中，則是一題考主旨，2題考文本細節。

解題團隊指出，AI是近年最熱門的話題，對台灣有獨特貢獻的人物也經常入題，「考前猜題」應該都有命中黃仁勳，學生不會陌生。即便之前不認識黃仁勳也沒關係，文本的用字並不困難，應很容易獨懂。

全中教認為大眾關心的時事、AI議題入題，有助於教師引導學生關心世界，並符合108課綱的選材精神。整體而言今年英語科難度較去年稍減，對中等程度的學生較有利。（編輯：李亨山）1130427

#統測
#黃仁勳
#台大
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