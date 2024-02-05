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學測英作文考機器人 考生盼AI數據提互動解方

2024/2/5 10:57
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（中央社記者許秩維台北5日電）今年學測英文作文要考生選擇機器人小幫手來解決生活困擾，有考生希望機器人能提供AI大數據，幫忙分析什麼個性的人以及優缺點，提供互動解方。

113學年學科能力測驗已於1月考完，大學入學考試中心今天舉行學測非選擇題閱卷評分原則說明會，英文考科由政治大學英文系教授賴惠玲擔任閱卷召集人。

學測英文考科非選擇題包含混合題、中譯英和作文，賴惠玲表示，混合題要求考生摘述文本內容，找出最適當的字詞填入空格且要做適當的字形變化，如有考生找到正確單詞卻未作適當的字型變化，僅能得到一半分數。

「中譯英」以選舉和在地文化為主題，賴惠玲指出，中譯英2小題合計8分，每個錯誤扣0.5分，中等以上程度考生如能使用正確句型，並注意用字和拼字，應可得到理想分數；閱卷過程也發現有考生未使用主詞、拼字被發音混淆，例如把選舉（election）、政治人物（politicians）、廟宇（temples）等單字拼錯。

作文則以青少年經常遭遇的3種問題為例，詢問考生如果有機器人小幫手可以幫忙解決其中一個問題，最想解決哪個問題和原因，並說明希望機器人小幫手具備什麼特質和能力，可以和自己分工合作來解決此問題。

英文作文評分標準依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字等4個項目給分，考驗文字表達能力、細節描述、創意與邏輯思考能力，字數明顯不足將扣1分。

賴惠玲提到，目前看到較多學生的困擾是在意他人看法，也有學生會因課業或人際交往而產生情感波動；有考生希望機器人小幫手能樂觀、善於溝通和鼓勵，當個好聽眾，幫忙做飯、講笑話或陪伴打籃球，也有考生希望小幫手能提供AI大數據，分析什麼個性的人以及優缺點，提供互動的解方。（編輯：陳清芳）1130205

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