學測社會科俄烏戰爭爆量出6題 兩岸局勢1題沾上邊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）延續近2年的俄烏戰爭牽動國際情勢，113學年度學測社會科有高達6題與俄烏戰爭有關，且包含難度不低的手寫題。兩岸局勢也有1題沾上邊，考823砲戰與柏林危機的牽動。

得勝者文教解題團隊今天指出，113學年度學科能力測驗社會科最大的特色，就是合科題非常多，打破歷史、地理、公民3科界線。預估5標依序是13、12、11、9、7級分，難度與111學年度學測接近，較112學年度提升一些，主要是去年閱讀文本太難。

時事入題以俄烏戰爭最多，包含第33到35題組，談及兩國的歷史、文化淵源，開戰立場的差異，也擴及俄羅斯國營媒體、歐美媒體報導的訊息落差，考驗學生媒體識讀的觀念。

地理教師李威立提到，第35題從俄烏戰爭延伸，要以衛星影像計算受害者人數，考生須選出最合適的衛星。解題關鍵在於解析度的「格子」要越大越好，至少要大於欲呈現的重點（指倒臥路旁的受害者）；選項中提及的衛星重返週期，影響則較小。

第51到53題組也是俄烏戰爭，聚焦在鄰近國家土耳其的立場。題目談及土耳其反對黨期盼利用地理優勢，阻絕俄羅斯海運路線，但執政黨則考量該國石油高度依賴俄國，表明不願加入國際制裁行列。

「不得不稱讚，這次試題出得真的不錯。」公民教師張雪雲表示，3科結合性非常強，將108課綱的素養精神、生活化發揮得非常好。比較可惜的是，為了追求合科命題，公民科偏重在人權、公民權議題，民法、刑法考的很少，近來熱門的「少年事件處理法」，居然一題都沒出。

張雪雲建議大考中心，在維持新課綱命題精神之餘，可適度恢復一些知識性的題目，較能鼓勵高中生認真學習教材各單元的內容。

俄烏戰爭也牽動兩岸情勢的敏感神經，今年社會科有1題沾上邊，第10題考到1960年美國總統大選時，候選人尼克森（Richard Nixon）聲明，中共攻擊沿海小島只是拿下台灣的前奏，一旦中共發動對台攻擊，美國將站在盟友這邊，如同對「歐洲某個城市」的支持一樣。

上述題目要求考生判斷「沿海小島」和「歐洲某個城市」各自所指為何。歷史老師馮敬之表示，從題幹年代可判斷是中共攻擊金門的823砲戰，而同時期歐洲也爆發「柏林危機」。這兩個歷史事件，以前都是分開考，這次學測結合再一起，讓學生瞭解國際情勢的牽動，雖然難度不高，但也是不錯的題目。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年社會科的亮點是「科際界線消融」，跨科題和素養考題增加，但學生具備核心能力，並不難作答。

全中教以俄烏戰爭題為例，第51到53題探討土耳其歷史、政府體制、與俄羅斯的關係，問題不難回答，但需要耐心讀題，平時也多少要關心時事，理解相關背景。

全中教提到的另外一個亮點題目是第47到50題，以「寒夜三部曲」的彭家為題幹，提及「童養媳」的法律問題、農業系統、故事時代背景，是兼具深度和跨科的好題目。（編輯：張雅淨）1130122

得勝者文教解題教師李威立（圖）22日分析113學年度學科能力測驗社會科試題，俄烏戰爭時事大量入題，考驗跨科整合知識。中央社記者陳至中台北攝 113年1月22日