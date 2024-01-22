學測社會合科題大增 結合轉型正義、俄烏戰爭時事

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（中央社記者許秩維台北22日電）學測今天最後一節考社會，試題取材結合生活時事，例如俄烏戰爭、COVID-19疫情、轉型正義及台灣茶產區特色等，融合歷史、地理、公民的合科試題也大幅增加。

113學年度學科能力測驗今天舉行最後一天考試，最後一節考社會，社會考科包含歷史、地理、公民與社會領域。大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市歷史科、地理科、公民與社會科的教師群協助分析試題。

入闈的審題教師透過書面資料指出，歷史試題取材廣泛，例如大英博物館的藏品「銀製胡椒罐」、香料貿易路線等入題，並以照片及地圖為情境，進行跨單元整合，也重視當代事件歷史分析，包括俄烏戰爭等入題，題目敘述精鍊，設問則深化對問題的認識與反思。

地理試題方面，審題教師認為，試題結合日本寶塚溫泉與手塚治虫漫畫紀念館等旅遊景點、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間出現在地小農以網路宅配銷售蔬果箱等生活情境，或是取材自澳洲有袋類物種遷徙路線等學術情境；部分試題包含歷史或公民概念，例如第17題以新北石碇地方歌謠「相褒歌」，加上台灣史1860年代開港通商的歷史脈絡，探討台灣茶產區的特色與族群。

審題教師提到，公民試題關注當代重要議題，近1/3取材自真實社會議題，例如以轉型正義平反過去農民抗爭、COVID-19疫情時代，政府作為對人民的影響、疫情時代線上教學凸顯的科技近用問題等；今年公民非選題形式多元化，包括勾選和書寫、完成表格、書寫理由等，對考生有不同層次評量。

台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史試題以區域衝突、國家體制占的比例最高，其次是人群移動與多元文化，多數題目須閱讀思考，圖表題4題也比去年增加；混合題及非選題的題幹敘述較長，且不少是以史地公合科形式出現且融合靈活，考生必須結合3科知識並細心閱讀，才能判讀並推論出答案。

台北市高中地理科教師群提到，地理試題比去年略難，主因是很多合科題目，要以歷史資訊找出地理線索，無法融會貫通的學生會比較辛苦，還有部分跨科題不易找到答題關鍵，例如第60題考日治時代設立第1所女子中等學校的都市考量，題幹不易判斷答案且可能對此校考生有利；今年雖有很多跨科試題，但也讓許多地理概念消失，導致地理變成背景知識，是遺憾之處。

台北市高中公民與社會教師群則指出，今年命題取材多元，包括處境不利族群的權利、性別平等議題、政府權力運作與法制政策、網路與媒體影響公共意見等；今年題組出現大幅度合科命題，學生要能整合史地公概念才能作答；部分題目彰顯新課綱的探究與實作精神，例如以社會對兩性數理能力的刻板印象為基礎，要學生反思此觀點的成因及錯誤之處。（編輯：陳仁華）1130122