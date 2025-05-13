房市冷北市店租逆勢漲 萬華70年店面月租45萬創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北13日電）房市近期雖表現冷淡，但北市各大商圈店面市場仍頗有表現，住商機構統計台北地政雲數據，截至今年第1季為止，共6筆店面月租金總價突破新台幣45萬元，相比去年同期僅有1筆而言，數量大增，近期萬華區更出現今年為止最高總價、單價租金交易。

住商機構今天發出新聞稿，統計台北地政雲今年第1季數據，觀察萬華區成都路店面，屋齡逾70年，總坪數約60.6坪，今年3月下旬以租金總價45萬元、換算租金單價約7425元成交，為萬華區今年為止最高總價、單價租金交易。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，西門商圈為國內首屈一指的觀光型商圈，租金價位有相當支撐力道。

另外，觀察資料，今年租金總價較高的店面交易，除了有2件位處西門町、士林夜市等知名商圈之外，其餘店面皆不屬黃金一線商圈。

而6筆店面租金中，月租金超過50萬元共有4筆，包括位於光華商場的店面，月租金總價約88.8萬元；再來是位在六張犁，於和平東路三段的店面，月租金總價約52.3萬元；以及位在古亭，於羅斯福路三段的店面，月租金總價52萬元；以及位於士林夜市，於士林大東路的透天厝店面，月租金總價為50萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴志昶分析，雙北市購屋民眾為追求生活便利性，「逐捷運而居」趨勢相當明顯，若是鄰近捷運站，周邊房價頗具支撐力道，此類趨勢也影響店面市場；若有面臨大馬路、鄰近捷運者，本身具有人流保證，無論建築物屋齡高低，皆能吸引品牌店面進駐，進而創造租金上漲空間。

賴志昶也提醒，外送平台的興起對街邊店的影響甚鉅，消費模式大幅改變，民眾可透過手機一鍵下單，已較少享受逛街樂趣，因此店面位置是否精華、是否位處知名商圈等，已不是消費者選擇重點，反而店面是否容易到達，更顯重要。面臨時代變遷，各商圈應審慎思考未來發展。（編輯：楊凱翔）1140513