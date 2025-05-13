高階市場挑戰蘋果 三星推超薄型手機

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（中央社首爾13日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）今天公開亮相迄今最薄的旗艦機型，配備增強的人工智慧（AI）功能，試圖在高階市場超前競爭對手蘋果（Apple）。

路透社報導，S25 Edge的推出在滿足日益成長的需求，尤其是20多歲和30多歲對於更方便攜帶手機的需求。

三星表示：「反饋很明確，用戶想要更輕薄、更好攜帶但不犧牲性能的產品。」三星進行了結構性改變，以減少內部包括印刷電路板和散熱系統等零件的厚度。

分析師表示，推出這型手機是出於戰略考量，希望在蘋果預計今年下半年推出更輕薄的iPhone前先發制人。

韓國券商NH Investment & Securities高級分析師Ryu Young-ho表示：「提前幾個月發布這款產品，三星可能會對蘋果造成一定衝擊，並吸引那些尋求更薄智慧手機的消費者，這似乎是三星為了抓住這部分需求，深思熟慮後做出的決定。」

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三星表示，S25 Edge將於5月23日在韓國開賣，5月30日美國上架，並將在中國和歐洲等約30國推出。

這款機型起價1099美元，配備6.7吋螢幕和5.8公釐厚的機身，比基本的S25型手機更大，但重量略重。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140513