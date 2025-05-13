日本缺米價揚 台灣米具優勢估銷日年逾萬噸

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）日本缺米且米價上漲，台灣外銷日本的米大幅提升，農業部次長胡忠一今天表示，台灣米具優勢，預估今年台灣外銷日的米將超過1萬公噸，大約是前5年每年平均銷量的3倍。

農業部農糧署上午舉行「台灣燴飯王冠軍」上市記者會。

胡忠一接受媒體聯訪時，談到台灣米外銷日本的現況，他說，109至113年，台灣平均每年外銷日本的米配額約3500公噸，今年搶到7160公噸，1至4月銷日本的米已達5136公噸，預估全年會超過1萬公噸，也就是在配額以外的米，即使加上每公斤341日圓（約新台幣70元）稅金，在日本仍賣得出去。

胡忠一說，台灣米與日本米的品種相同，都是粳稻（蓬萊米），較有黏性，日本人幾乎吃不出兩者差異，且價錢只有日本米的一半，與其他日本進口的米幾乎是秈稻（在來米）不同，台灣米在日本市場具有競爭力。

胡忠一說，日本的米已連續17週，從5公斤包裝2145日圓（約新台幣441元）漲到4231日圓（約新台幣870元），上週下跌，仍達4213日圓（約新台幣867元），台灣粳米的躉售價每公斤才約新台幣40元。

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胡忠一提到，日本是全世界對米保護手段最高國家，每年允許進口的稻米只有77萬公噸，而其中67萬公噸由日本政府收購為公糧，也就是只有10萬噸配售給其他國家業者進口，可享零關稅，其中又以美國及澳洲占最大量，剩下的由台灣和其他國家搶配額，配額以外的米若要進口到日本，日本要收取稅金。

胡忠一說，日本統治台灣時，留下了技術與相關稻米品種，台灣後來研發出更多耐熱型品種，所以在日本市場上，沒有其他國家的米可與台灣米競爭，這是台灣的優勢。（編輯：李亨山）1140513