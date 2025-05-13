響應國際生物多樣性日 台電與澎縣府放流魚苗蝦螺

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（中央社澎湖縣13日電）台電公司與澎湖縣政府響應國際生物多樣性日（5月22日），今天聯手在龍門等海域放流魚苗與蝦螺等逾80萬尾、顆，是近來放流規模最盛大一次，以實際行動豐裕漁業資源、守護海洋。

台電與澎湖縣政府聯合放流魚苗等活動，今天在龍門漁港附近海域舉辦魚苗放流，台電副總經理郭天合、澎湖縣議長陳毓仁、縣政府參議洪棟霖、澎湖區漁會總幹事顏德福與社區民眾，以及龍門、湖西、西溪3所國小等200多人，在台灣海洋保育與漁業永續基金會協助下，人手一桶魚苗等放流，小朋友開心說「小小魚兒快回家」。

郭天合表示，台電有感台灣沿海漁業資源日漸減少，自91年至今，20幾年來與漁業署合作，每年於電廠鄰近海域放流魚苗，今年配合22日的國際生物多樣性日，首場魚苗放流，與澎湖縣政府聯手舉辦放流魚苗，並透過AI科技來掌握魚蝦螺洄游等辨識，達到增裕海洋資源目標。

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洪棟霖表示，22日為國際生物多樣性日，6月8日是世界海洋日，尤其今年將海洋科學、海洋經濟與海洋保護列3大重點工作，期盼全民以行動一起好好保護海洋。

今天放流魚苗，總數逾80萬尾、顆，都是篩選在澎湖海域適合放流品種，其中斑節蝦50萬尾最多，其次是草蝦25萬尾、黃錫鯛6萬尾、虎斑烏賊3萬尾、水晶鳳凰螺2萬顆、嘉鱲1萬和象牙鳳螺1萬、馬糞海膽1500顆等，分別由澎湖水產種苗繁殖場與屏東養殖場所培育，是澎湖近來放流規模最為盛大一次。（編輯：陳仁華）1140513