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為與川普共進晚餐買迷因幣 前220名買家共砸45億

2025/5/13 12:11
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（中央社紐約12日綜合外電報導）加密情報公司Inca Digital表示，美國總統川普迷因幣$TRUMP的買家共花了約1.48億美元（約新台幣45億元），贏得5月22日在華盛頓特區郊外私人高爾夫俱樂部與他共進晚餐的機會。

路透社報導，川普在社群媒體上將此次活動宣傳為「世界上最獨家的邀請」，承諾將邀前220名$TRUMP幣持有者與他共進晚宴，前25名還將獲得總統「超獨家私人貴賓接待」以及「特別貴賓旅程」。

Inca Digital今天發布消息指出：「如果您在排行榜上名列前220名，那麼恭喜您…川普總統將於5月22日在華盛頓特區的晚宴上見到您。」

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比賽獲勝者根據其「時間加權」的$TRUMP持有量進行排名，排名是從4月23日宣布競標到5月12日截止日計算。

$TRUMP在川普就職典禮週末宣布推出後，價格飆升至75美元，隨後又跌至7.50美元的低點。今天，隨著競標結束，$TRUMP的交易價格約為14美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140513

#川普
#華盛頓特區
川普
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