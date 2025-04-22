川普抨擊聯準會震驚市場 國際金價首破3500美元大關

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，加上他對聯邦準備理事會（Fed）的口頭攻擊，促使投資人爭相買進避險資產黃金，國際金價今天首度突破每盎司3500美元大關。

法新社報導，國際金價一度上漲至每盎司3500.10美元，創下歷史新高，隨後回落至每盎司3467.87美元。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140422