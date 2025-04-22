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台積電和AI股領跌 台股下挫312點失守萬九

2025/4/22 14:01（4/22 14:09 更新）
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台股。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北22日）美國總統川普施壓聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾降息，衝擊美股匯債市，拖累台股量縮震盪走跌，台積電等權值股和人工智慧（AI）概念股蒙塵，終場下跌312.77點，收在18793.43點，跌幅1.64%，失守萬九關卡和10日均線，成交值新台幣2431.61億元。

台積電和聯發科殺尾盤，台股最後一筆爆出230.89億元賣壓，指數收今天最低點。電子股終場下跌2.02%，金融挫跌1.4%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群下跌2.42%，航運股挫跌1.09%，代表中小型股的櫃買OTC指數跌1.23%；股價超過千元的高價股維持「十千金」。

台積電終場跌19元失守820元，收816元，下跌2.28%，聯發科收1300元，跌3.35%，鴻海收132元，下挫3.3%，日月光投控和台達電翻黑，廣達收223.5元挫跌3.66%，緯創收98.8元，跌4.08%，緯穎收1770元跌3.8%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前台股關注變數包括川普與各國關稅談判進度及稅率狀況、美股企業財報與法說展望、美國聯準會對未來降息態度。

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沈建宏分析，川普關稅戰可能涉及晶片與藥品等項目，以及對特定國家制裁等變數，美聯準會仍在觀察政策不確定對經濟與通膨影響，短期可能不會明確宣布利率政策，加上上半年AI硬體投資處於空窗期，基本面缺乏題材。

展望台股後市，沈建宏指出，美股與台股跌深後技術面乖離已大，台股融資水位減少，下跌後高股息殖利率題材浮現，留意觸底訊號。（編輯：張均懋）1140422

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